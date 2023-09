Experte: Bald Höhepunkt der ukrainischen Offensive

Bisher liege der Fokus viel zu sehr auf ukrainische Durchbrüche durch russische Verteidigungslinien und viel zu wenig darauf, ob die Ukraine genügend Kräfte haben werde, nachdem sie durch die Verteidigungslinien durchgebrochen sei, um tief in die besetzten Gebiete vorzudringen, sagte Gady, der unter anderem für das Institute for International Strategic Studies (IISS) in London arbeitet, am Montag im Deutschlandfunk. „Und hier wissen wir nicht wirklich, ob die Ukraine noch genügend Kräfte hätte, selbst wenn sie jetzt sehr schnell die einzelnen Verteidigungsstellen durchbrechen würde.“