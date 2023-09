Der neue „Tatort“ tappt im Dunkeln

Nein, Sie brauchen keine neue Brille. Es ist ganz normal, wenn Sie heute Abend (20.15 Uhr, ORF 2) den sonntäglichen „Tatort“ nur in verkrampft nach vorn gebeugter Haltung und mit zusammengekniffenen Augen anschauen können. Der Großteil der Szenen für den Krimi „Erbarmen. Zu spät.“ wurde nämlich nächtens gedreht, und so kann man die Handlung über weite Strecken nur erahnen bzw. den Mordfall als Hörspiel verfolgen. Sicher hielt Regisseur und Drehbuchautor Bastian Günther den Einfall, seine Kommissare eine Folge lang buchstäblich im Dunkeln tappen zu lassen, für besonders originell. In der Praxis waren die Dreharbeiten aber mühsamer als sonst: „Irgendwann, in der dritten Nachtdreh-Woche bemerkt man eine kollektive Ermüdung im Team. Man wird irgendwann langsamer.“ Die abgelegene Location auf einem weiten Feld mit unbefestigtem Boden machte die Sache nicht einfacher. Aber: „Das Schöne ist, dass es eine große Konzentration und Fokussierung in der Nacht gibt. Man ist auf diesen Feldern ganz allein und ist ganz bei der Sache, man ist in einer Blase. Es war dann schwierig, sich wieder auf den Tag umzustellen.“