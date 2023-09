Sonniges-Paket schont Klima und Geldbörse

Sonne auf Abruf

Überlegen Sie auch, wie viel Sie investieren möchten und nutzen Sie die jeweiligen Förderungen, die Ihnen den PV-Einstieg erleichtern. Decken Sie zuerst den Eigenstrombedarf und speisen Sie überschüssigen Strom dann ganz einfach ins öffentliche Netz ein. So holen Sie sich mit einer PV-Anlage die Sonne ins Haus und ein Plus auf Ihr Haushaltskonto. Das übersichtliche Planungstool von Krone Sonne hilft aber auch Zeit zu sparen. Denn damit wird die Planung zum Kinderspiel und Sie profitieren schon nach wenigen Wochen vom eigenen Sonnenkraftwerk am Dach.