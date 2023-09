Photovoltaik-Anlage: „Watt“ wollen Sie mehr?

Und so einfach funktioniert es: Haben Sie sich jemals gefragt, warum immer mehr Hausbesitzer in Österreich in Solaranlagen investieren? Einerseits zeigen die Menschen auf diese Weise ein Herz für unseren Planeten und kehren fossilen Brennstoffen den Rücken. Andererseits beweisen sie so, dass sie ein Händchen für profitable Investitionen haben.