Betrugsverdacht: Selenskyjs Ex-Förderer angeklagt

Ohne Kolomojskyj namentlich zu nennen, verwies die Staatsanwaltschaft in ihrem Schreiben auf den „ehemaligen Leiter der Region Dnipro“ und Begünstigten der PrivatBank zum Zeitpunkt der Tat im Jahr 2015. Die Anklageschrift sei dem Gericht übermittelt worden, hieß es weiter. Demnach müssen sich außer Kolomojskyj fünf weitere Verdächtige in dem Fall vor Gericht verantworten. Kolomojskyj war am Sonntag wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge arbeitete er von Jänner bis März 2015 „einen Plan zur Beschlagnahme von Geldern“ der PrivatBank aus, der größten Bank der Ukraine.