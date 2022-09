Galt als Selenskyjs Förderer: Razzia bei Oligarch

Kolomojskyj ist unter anderem Mehrheitseigentümer des Fernsehsenders 1+1, wo Selenskyj vor seinem Sprung in die Politik unter Vertrag stand. Der Geschäftsmann, der in den Jahren 2014 und 2015 auch Gouverneur in der Oblast (Verwaltungsbezirk) Dnipropetrowsk war, erklärte zu den jüngsten Ermittlungen, er habe von einer Durchsuchung in seinem Ski-Ressort nichts gehört.