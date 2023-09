Alonso stichelt gegen Verstappen und Hamilton

„Als Hamilton 2013 zu Mercedes ging, hat er nichts geschaffen, um Champion zu werden. Es war nur eine Änderung des Reglements, die alles in der Startaufstellung veränderte und Mercedes an die Spitze brachte", zitiert die spanische „Marca“ den Aston-Martin-Piloten. Damals waren laut Regelwerk Hybridmotoren eingesetzt worden, mit denen die Silberpfeile am besten umzugehen wussten. Die Folge: von 2014 bis 2020 war es immer ein Mercedes-Pilot, der sich zum Weltmeister krönen konnte, sechsmal hieß er Lewis Hamilton, einmal Nico Rosberg (2016).