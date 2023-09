So machte der Fischer die Fischer zur Austrianerin

Dress und Urkunde übernommen

Der Geschäftsführer der Wien Holding war jahrelang Hausherr in der Wiener Stadthalle, also war es ihm ein Anliegen, die Schlagerqueen einzuladen Mitglied bei im Klub zu sein. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass unser Kapitän Manfred Fischer heißt“, erzählt er ADABEI. Genau das war es, was den Fall klar machte: Denn als Fischer auf Fischer traf, war die von der Idee hellauf begeistert und nahm das Angebot inklusive Urkunde und eigener Dress sofort an.