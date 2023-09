KiK, Primark & Co.: Billigketten ziehen jetzt an

Monatliche Teuerungsraten von zuletzt bis zu elf Prozent gehen nicht spurlos an den heimischen Haushalten vorüber. Die Folge: Wo es geht, wird der Sparstift angesetzt. Zu spüren bekommen dies vor allem Branchen des „nicht täglichen Bedarfs“, also etwa der Modehandel. „Aktuell wird bei den Einkäufen verstärkt auf den Preis geschaut, es wird sehr gezielt eingekauft“, so Harald Sippl, Geschäftsführer der Sparte Modehandel in der Wirtschaftskammer. Der Bereich war aber schon die letzten Jahre unter Druck - und ist es immer noch.