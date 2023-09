„Spiegelgrund“-Autorin Waltraud Häupl gestorben

Die Autorin Waltraud Häupl, die sich intensiv mit der NS-Kindereuthanasie beschäftigt hat, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihr Verlag Vandenhoeck & Ruprecht am Mittwoch in einer Aussendung mit. Häupl dokumentierte die Schicksale der Am Spiegelgrund in Wien ermordeten Kinder in mehreren Büchern und trug damit maßgeblich zur Aufklärung der dort geschehenen Verbrechen bei.