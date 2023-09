Neue Jugend-Compagnie am Weg in den Tanzhimmel

Um künftig gemeinsam ihre Leidenschaft zu teilen, haben die Jugendlichen nun eine ganz besondere Möglichkeit: Mit „Step by STP“ wurde nach eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit nun endlich die erste Jugend-Tanzcompagnie in St. Pölten aus der Taufe gehoben. Und der Name ist Programm. „Wir wollen die Jugendlichen unter professioneller Anleitung an Ästhetiken und Techniken zeitgenössischen Tanzes heranführen, dabei individuelle Ausdrucksformen fördern und aus der Gemeinschaft heraus ins Detail gehen: Wer sind wir, wenn wir anderen Menschen begegnen?“, so Choreografin Patricia Carolin Mai, neue Leiterin von „Step by STP“.