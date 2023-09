Falsche Staatsanwältin zockt Pensionisten ab

Angeklagte fungierte als Abholerin

Mitte Mai versuchten dieselben Täter die Wertgegenstände einer 73-Jährigen aus dem Weinviertel in vermeintliche Sicherheit zu bringen. „Sie werden in der Nacht überfallen. Ihr Name steht auf einer Liste von Einbrechern“, erklärte die Stimme am Telefon. Verängstigt, aber geistesgegenwärtig alarmierte die Frau die Polizei. Und spielte den Lockvogel. So gelang es, eine 27-Jährige, die als falsche Staatsanwältin die Beute holen wollte, auf frischer Tat festzunehmen. Rund 400 Euro hatte n die Köpfe der Bande der Drogenabhängigen als Abholerin versprochen. Nun stand die Amerikanerin mit tschechischen Wurzeln in Korneuburg vor Gericht.