„Gute Vorbereitung ist das Allerwichtigste“

Traunstein unterschätzt

Erst am Dienstag Abend haben vier 19-jährige Tschechen den Traunstein deutlich unterschätzt: Sie mussten - verirrt und erschöpft - in der Nacht auf Mittwoch von Alpinpolizei und Bergrettung geborgen und ins Tal begleitet werden. Das Quartett war zu Mittag aufgestiegen und hatte erst gegen 18 Uhr den Abstieg begonnen, sich dabei nach Kondition aufgeteilt. Die ersten beiden setzten gegen 21.11 Uhr einen Notruf ab, weil sie sich verstiegen hatten. Bergretter brachten sie auf den Weg zurück und ins Tal. Erst unten sagten die beiden der Alpinpolizistin, dass noch zwei Freunde am Berg sind. Sie wurden am Sulzkogel entdeckt und ebenfalls gerettet.