Frau (70) fährt in Tirol über Wiese und kollidiert

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Dienstag in der Tiroler Gemeinde Stumm: Gegen 16.20 Uhr fuhr eine Pkw-Lenkerin (70) kurz vor dem Kreisverkehr Stumm auf der Grünfläche zwischen Fahrbahn und dem dort befindlichen Zaun. Die Ursache? Völlig unklar. Anschließend fuhr die 70-Jährige über den Kreisverkehr und es kam in weiterer Folge zur Kollision mit einem, hinter dem Kreisverkehr entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen. Der Mann wurde leicht verletzt, die Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.