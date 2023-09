Reizthema Energiekosten: Das Rumoren wird lauter

Kurzarbeit: In Deutschland gehen die Uhren anders

Auch Georg Emprechtinger ist verstimmt: In Deutschland wird Möbelherstellern wegen der Absatzkrise die Kurzarbeit gewährt, in Österreich schauen die Produzenten durch die Finger. „Für mich ist die Haltung in Österreich im Moment eine Katastrophe“, so der team7-Eigentümer.