Aufgepäppelter Wiedehopf flog in die Freiheit

Dienstagnachmittag konnte der Wiedehopf bei prachtvollem Wetter und bestens erholt beim Wiednighof der Familie Gritzner in Lieserhofen in die Freiheit entlassen werden. In den nächsten Tagen wird er in sein Winterquartier nach Zentralafrika südlich der Sahara ziehen und hoffentlich nächstes Jahr wiederkommen. Zudem wurden in der Umgebung des Wiednighofes und auch am neuen Naturlehrpfad Am Lurnbichl Nistkästen angebracht. Heuer konnten in dieser Gegend zahlreiche Wiedehopfe beobachtet werden.