Halb verhungerter Wiedehopf wieder aufgepäppelt

Rettung in letzter Sekunde

Er wurde in einem Garten halb verhungert und stark unterkühlt quasi in letzter Sekunde gerettet. „Es stand sehr schlecht um den kleinen Kerl, aber mit Wärme und Heimchen mit Glukose konnte sich der Wiedehopf gut erholen. Mittlerweile fliegt er schon wieder munter in meiner Station herum und jagt bereits wieder Insekten“, freut sich Dworak, die sich heuer vor Notfällen kaum retten konnte.