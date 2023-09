300 Kilometer Umweg für Postzustellung ins Ötztal

Kurze Überlegung und Planung

„Die Briefe und Pakete sind aufgrund der gesperrten Ötztalstraße immer mehr geworden. Also habe ich mein Team zusammengetrommelt und wir haben gemeinsam überlegt, wie wir weiter vorgehen sollen“, schildert Melanie Frischmann, Teamleiterin in Imst. Am Tag vor der Zustellung wurde alles vorbereitet, ehe die Freiwilligen am nächsten Tag ausrückten.