Alle Klassen besetzt, aber Lehrer fehlen weiterhin

Eltern-Bildung färbt ab

Laut der im Mai präsentierten PIRLS-Studie (Progress in International Reading Literacy Study, siehe oben) liegt Österreich bei der Leseleistung im EU-Schnitt. Deutlich größer als in anderen Staaten sind in Österreich die Leistungsunterschiede beim Lesen nach Bildungsstand und Beruf der Eltern. Polaschek will den neuen Schwerpunkt zur Förderung der Lesekompetenz dennoch breit anlegen. Die Lesefreude zu fördern, gelte es in jeder Schule. Wenn es wo besonderen Bedarf gebe, werde man dem mit Förderstunden begegnen, so der Unterrichtsminister.