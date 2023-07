Schwarzes Meer: Russland übt Beschuss von Schiffen

Im Einsatz seien Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge gewesen, die das Abfeuern von Raketen auf „schwimmende Ziele“ im Schwarzen Meer geprobt hätten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Die Einheiten hätten auch geübt, Gebiete auf See, die vorübergehend für die Schifffahrt gesperrt seien, abzuriegeln und Schiffe, die dagegen verstoßen, festzusetzen.