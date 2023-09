„Insgesamt war das keine so schöne Geschichte“

Wenn die Hoffnung auch eine andere war, die objektive Einschätzung siegte. Die Bulls stehen nach dem Auswärtstrip zum Auftakt der neuen Saison in der Champions League mit leeren Händen da. Auf die 0:4-Lektion in Skelleftea (Sd) folgte am Sonntag in Mannheim ein 2:3. Dabei beendeten die Eisbullen ihren Torbann viel zu spät, trafen per Doppelpack erst in der 58. und 60. Minute.