Immer unterwegs im Dienste der „Krone“

Seit fünf Jahren mit dabei

400 Zeitungen werden von Andreas jeden Tag von Haus zu Haus getragen. Auch an Weihnachten oder Silvester. „Wenn andere feiern, bin ich unterwegs“, so der Zusteller. „Ich mache das aber gerne“, betont der Waldviertler schnell, gefeiert wird später. Seit fünf Jahren liefert er nun schon verlässlich die Zeitungen aus – und ist damit eine echte Rarität in der Branche. „Es ist schwierig, Leute zu finden. Viele wollen nicht am Wochenende arbeiten.“ Dabei sei der Job gerade für ältere Personen oder Pensionisten eine gute Möglichkeit und auch lohnenswert.