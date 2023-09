„Fühle mich schlecht!“ Haaland erstaunlich ehrlich

„Ich würde toben“

So sah es auch Erling Haaland. „Ich denke, es war Abseits. Ich fühle mich schlecht, es tut mir leid für sie.“ Und noch weiter: „An ihrer Stelle würde ich toben.“ Offene Worte, die in der britischen Medienwelt gerade rauf und runter gespielt werden. „Erfrischend ehrlich“ sei das Interview von Haaland gewesen, so der Tenor. Der Norweger hatte es freilich auch relativ leicht, faire Worte zu finden. Immerhin traf er danach noch dreimal und trug so maßgeblich zum 5:1-Sieg nach 0:1-Rückstand bei.