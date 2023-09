Wirbel um City-Tor: „Wie kann man das übersehen?“

Vier Spiele, vier Siege - Titelverteidiger Manchester City startete in England perfekt. Am Samstag feierte die Mannschaft ein 5:1 gegen Fulham. Erling Haaland zeigte sich einmal mehr in Torlaune, schnürte einen Dreierpack. Nach 39 Premier-League-Spielen hält der Norweger nun bei 42 Toren, keiner knackte die 40-Tore-Marke früher.