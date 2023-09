„Niemand mit Verstand kann Klimawandel leugnen“

Umfassende Hilfe versprochen

Er versprach den Opfern des Sturms Hilfeleistungen durch die Bundesregierung. „Ihr könnt auf euer Land zählen und wir werden an eurer Seite stehen, bis die Arbeit erledigt ist“, kündigte der Demokrat an. In Florida sind laut Angaben der US-Regierung 1500 Hilfskräfte des Bundes im Einsatz und mehr als 1,3 Millionen Mahlzeiten ausgegeben worden.