Zwölf Spiele, zwölf Siege für die Vienna Vikings

Die Vikings sind dafür schon lange qualifiziert und ersparen sich als Sieger der Eastern Conference auch die Wildcard-Runde, sie stehen direkt im Halbfinale. „Die Arbeit ist noch nicht erledigt. Jetzt ist es Zeit für die Play-offs“, sagte Headcoach Chris Calaycay. Die Vikings, die in zwei Saisonen kein einziges Spiel vor eigener Kulisse verloren haben, werden ihr ELF-Semifinale am 16. September in der Generali Arena in Wien-Favoriten austragen. Das Finale findet am 24. September in Duisburg statt.