„Wir sind in Horn wie ein Absteiger aufgetreten“

Dabei hatte sein Team, wie auch schon beim 0:5 zuletzt in Bregenz, eigentlich gar nicht schlecht angefangen. Als die Rothosen dann aber in Minute 33 durch ein Traumtor vom Horner Haris Ismailcebioglu in Rückstand gerieten, änderte sich das aber schlagartig. „Es ist sehr enttäuschend, wie wir auftreten, sobald wir im Spiel einen Rückschlag erleiden“, schimpfte Janeschitz, „wir verlieren völlig die Konzentration.“ Die Niederösterreicher erhöhten bald auf 2:0 (39.), den dritten Treffer machten sie in der Endphase (85.). Aber Dornbirn hätte ihnen nach dem ersten Tor zu keinem Zeitpunkt mehr gefährlich werden können.