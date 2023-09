Eltern kümmern sich früh um Verkehrserziehung

In einer Befragung des ÖAMTC gaben 91 Prozent der Eltern an, ihren Sprösslingen Verkehrsregeln und richtiges Verhalten im Straßenverkehr beizubringen, nur zwei Prozent hätten dies noch gar nicht getan. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger weiß, auf welche Regeln Eltern besonders viel Wert legen: „,Zebrastreifen nutzen‘ liegt mit 22…Prozent an erster Stelle, dicht gefolgt von ,nach und links schauen‘ mit 21 Prozent. Ebenfalls wichtig sind ,Ampelfarben kennen und sich daran halten‘, ,Stopp vor Querungen‘ und ,den Gehweg benutzen‘.“