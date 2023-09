Herzstillstand: Ersthelfer retteten Ivos Leben

Seit 40 Jahren am Tennisplatz

„Meinem Gegner war klar, dass es kritisch ist. Ich hatte keinen Puls mehr“, erzählt Lucic, der seit 40 Jahren seiner großen Tennisleidenschaft nachgeht. Zuvor hatte der Pensionist noch keine Herzprobleme. „Ich wurde drei bis vier Minuten am Tennisfeld reanimiert. Mit einem Defibrillator konnte man mich retten. Danach weiß ich wieder alles, ich wurde mit dem Hubschrauber nach Wels ins Krankenhaus geflogen“, so der 65-Jährige.