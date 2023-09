Beach-WM: Hörl/Horst in Gruppe mit Seidl/Pristauz

Erste WM für Klinger-Schwestern

Das Frauen-Team Dorina und Ronja Klinger trifft in Pool J auf Valentina Gottardi/Marta Menegatti (ITA), Julia Scoles/Betsi Flint (USA) und Kianny Araya Quesada/Angel Williams aus Costa Rica. „Es ist eine sehr starke Gruppe, aber alle Teams, die an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, spielen auf hohem Niveau“, so ÖVV-Frauen-Headcoach Tiê Santana. „Die erste WM wird für Dorina und Ronja eine Herausforderung und sicher auch eine unglaubliche Erfahrung. Die beiden sind in puncto Einsatz und Engagement herausragende Sportlerinnen“, sagte Santana.