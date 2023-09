Bei Harley-Treffen stockt der Verkehr

So wird der Verkehr geregelt

Der Verkehr wird entgegen dem Uhrzeigersinn rund um den Faaker See geführt. Straßensperren wird es auf der Faaker Seeufer-Landesstraße (L 53) und Faaker See Straße (B 84) rund um den Faaker See für den gesamten Verkehr geben. Ausgenommen sind Veranstaltungsteilnehmer (Biker), der Zubringerdienst (zwischen 5 bis 10 Uhr) und Anrainer, Betriebe und deren Mitarbeiter mit Zugfahrtgenehmigungen, Shuttle-Busse, Linienverkehr und Taxis mit Zufahrtsberechtigung, der Fahrradverkehr und Einsatzfahrzeuge.