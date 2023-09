Follower kaufen: Verlockend, aber voller Tücken

Ohnehin sind viele Nutzer längst hellhörig geworden und können Fake-Follower leicht enttarnen. Denn wer über Nacht plötzlich stark an Popularität gewinnt, ist schon verdächtig. Und dann sorgen einige wenige Klicks auf die Followerprofile für Sicherheit: Die falschen Profile haben meist kaum Postings und auch selbst kaum Follower. Auch die Nationalität spielt eine Rolle: Wenn ein österreichischer Influencer Tausende chinesische Follower aufweist, geht das oft nicht mit rechten Dingen zu. Wer Influencer werden will, muss also auch weiterhin vor allem viel Zeit investieren.