Schlupflöcher bei den neuen Regeln für orf.at

Zudem könnten auch Extra-Seiten wie ORF Topos oder ORF Religion an der neuen Regel vorbeigeschummelt werden – schließlich werden sie nicht unter orf.at, sondern etwa unter topos.orf.at oder religion.orf.at aufgerufen. Dort breiten sich Textlawinen aus, die klar zeitungsähnlich sind – am 1. Jänner wird man sehen, ob sich auch diese Seiten an die Meldungsschranke halten werden.