Social Media als „Propaganda-Medium“ der Parteien

Wer nur mehr auf Fernsehen und Zeitungen setzt, ist „out of the game“, so der Social-Media-Experte. Dieses Wissen ist auch längst in den Parteizentralen angekommen. Denn vor allem die jungen Menschen können beinahe ausschließlich auf Instagram, TikTok & Co. mit Meinungen und den eigenen PR-Botschaften erreicht werden - und das auch noch ungefiltert und ohne kritischen Gegenpol.