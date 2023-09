Einkehrort zwischen Vorarlberg und Tirol

Die Neue Heilbronner Hütte liegt inmitten der beeindruckenden Berglandschaft des Verwallgebirges auf über 2300 Metern zwischen Vorarlberg und Tirol. Die Schutzhütte des Deutschen Alpenvereins gehört zu den höchstgelegenen in der Verwallgruppe. Die Alte Heilbronner Hütte wurde 1910 am Tascheljöchli in Südtirol errichtet und fiel 1919 an Italien. Schon 1925 gab es Überlegungen zum Bau einer neuen Heilbronner Hütte an einem anderen Standort. Dieser wurde schließlich am Verbellner Winterjöchli am Scheidsee gefunden, im Sommer 1926 begannen die Bauarbeiten. Die offizielle Einweihung erfolgte zwei Jahre später.