Damit am Wochenende Langeweile keine Chance hat

Der Kultursommer geht zwar zu Ende, an Freizeit-Highlights mangelt es aber trotzdem nicht. Ob bei der ABBA-Tribute-Show in Eferding, bei Alex Kristan und Gernot Kulis in Gmunden oder beim Don Kosaken Chor in Bad Zell - jeder Geschmack wird bedient. Auch im Freien kann man noch viel unternehmen, etwa bei der Retro-Radtour in Neydharting oder der Vollmondfahrt auf den Krippenstein zu Sonnenuntergang.