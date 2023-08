„Freundschaft“ - für Luger und Babler nur ein Gruß

Dass die peinliche Auszählungspanne bei der Wahl des SPÖ-Bundesparteichefs ausgerechnet in „seiner“ Stadt passierte, mag den Linzer Bürgermeister Klaus Luger geärgert haben. Viel mehr schmerzte es ihn aber, dass beim Parteitag am 3. Juni am Ende doch nicht sein Favorit Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler zum Parteivorsitzenden gewählt worden war.