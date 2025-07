Stark betrunkener E-Biker verletzte sich bei Sturz

Obwohl es am Samstag lange nicht so heiß war wie an den vergangenen Wochenenden, dürfte ein 45-jähriger Welser übermäßigen Durst verspürt haben. Wie sonst ist zu erklären, dass er bereits am frühen Nachmittag fast zwei Promille Alkohol intus hatte? In seinem Rausch setzte er sich dann noch aufs E-Bike und stürzte prompt.