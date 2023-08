Das neue Öffi-Angebot des Landes ist abfahrbereit

Letzter Bus fährt um 23.25 Uhr

Aus der beliebten Pendler-Linie G1 wird B01. Das bringt mehr Verbindungen, auch bis in die Nachstunden. Der letzte Bus fährt um 23.25 Uhr von Wien ins Burgenland. Bei manchen Strecken wird die Fahrzeit deutlich kürzer, teilweise aber auch ein paar Minuten länger. Letzteres liege unter anderem an neu hinzugekommenen Tempobeschränkungen, aber auch weil in Oberwart in Rücksicht auf Rettungsfahrzeuge und Anrainer eine neue Route gefahren werde, erklärt Werderits.