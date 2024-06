Casper Ruud gegen Alexander Zverev heute LIVE

Alexander Zverev erreichte am späten Mittwochabend bei den French Open in Paris zum vierten Mal in Serie das Halbfinale. „Ich bin froh, dass ich wieder in einem Halbfinale stehe. Ich hoffe, ich kann mal eins gewinnen“, sagte der 27-jährige Deutsche mit einem Lächeln. Es ist sein 33. Grand-Slam-Turnier und Zverev jagt immer noch dem ersten Major-Titel nach.