Weltkonzern aus Japan investiert im Burgenland

Neue Wege in der Arzneimittelproduktion beschreitet das erfolgreiche Unternehmen Sigmapharma mit Sitz in Hornstein. Rohto Pharmaceutical steigt voll in die rot-weiß-rote Firmengruppe ein. Mit Investitionen von fast 30 Millionen Euro will der japanische Weltmarktführer sein Netzwerk rund um Augenprodukte in Europa ausbauen.