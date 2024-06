Illegale Baustelle auf Keutschacher Landesstraße

In den Sommermonaten gilt der Geh- und Radweg zwischen dem Café Alt-Wien und dem Zentrum von Keutschach als beliebte Route bei Wanderern und Radfahrern. „Schauen Sie sich das einmal an. In der Hauptsaison reißt man hier einfach den Gehweg auf“, ärgert sich ein Touristiker beim „Krone“-Lokalaugenschein.