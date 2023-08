Neuer Fahrplan sorgt für Kritik von Pendlern

Brief an Landesrat und Landeshauptmann

Der Bürgermeister von Schandorf, Bernhard Herics, hat sogar einen Brief an den Landeshauptmann und den zuständigen Landesrat geschrieben. Auch seine Kritik lautet ähnlich. Bisher habe man mit dem G1 von Schandorf direkt nach Wien und retour fahren können. Künftig müssten die Pendler per Sammeltaxi nach Großpetersdorf fahren und könnten erst dort in den Bus steigen. Herics schlägt als Lösung des Problems vor, die Linie B016 über Schandorf zu führen, damit die Pendler mit dem Bus nach Großpetersdorf fahren können und sich nicht ein Taxi bestellen müssen.