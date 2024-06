Katie Holmes posiert oben ohne für Kampagne

„Moderne Frau von heute“

Laut des französischen Fashion-Hauses hatte sich Holmes in der Rue Royale in Paris die Archive von vorherigen Kollektionen zeigen lassen und Stücke aus den frühen 2000ern ausgewählt. Diese designte sie dann um für „die moderne Frau von heute“. Quasi, was ihre Serienheldin Joey wohl heute tragen würde …