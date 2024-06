Durch Betrug mehrere Luxusautos finanziert

Der Wunsch nach dem schnellen Geld und Reichtum in jungen Jahren treibt Jugendliche und junge Erwachsene immer wieder in die Kriminalität. So auch jenen 18-jährigen Linzer, der sich am Freitagnachmittag am Linzer Landesgericht verantworten muss. Mit einem fremden Reisepass und Lohnzettel soll er sich bei verschiedenen Banken Kredite im Wert von fast 120.000 Euro erschlichen haben. Der Gesamtschaden soll stolze 180.000 Euro betragen.