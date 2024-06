Rangnick gegen Verbote: PlayStation ist erlaubt!

Ralf Rangnick ist kein Freund von Verboten – während Italiens Teamchef Luciano Spalletti vor der Fußball-EM in Deutschland die PlayStations aus den Zimmern seiner Spieler verbannte, verlässt sich Österreichs Cheftrainer auf die Eigenverantwortung! „Ich bin nicht auf den Spielerzimmern, um zu schauen, was die dort machen“, betonte der 65-Jährige am Freitag in Wien.