„Habe die fantastische Stimmung gespürt“

Basketball-Meister Oberwart ist auf der Suche nach einem neuen Headcoach fündig geworden! Die Gunners präsentierten am Freitag Matthews Otten, der einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb. Der 42-Jährige sagte: „Schon bei meinem Kurzbesuch während der Qualifikationsspiele habe ich die fantastische Stimmung in der Halle gespürt. Es ist unglaublich, was die gesamte Gunners-Family in einer Kleinstadt wie Oberwart leistet.“