Schwärzler verpasst Finaleinzug bei French Open

Joel Schwärzler hat in seinem letzten Jahr als Junior sein großes Ziel bei den French Open verfehlt. Der 18-jährige Vorarlberger, der als aktuell heißeste rot-weiß-rote Tennis-Aktie gilt, musste sich am Freitag im Halbfinale des Junior-Grand-Slam-Turniers in Paris dem US-Amerikaner Kaylan Bigun beugen. Schwärzler verlor nach 1:43 Stunden mit 6:2, 3:6 und 4:6.