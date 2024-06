Lionel Messi „gesteht“: „Habe Therapie gemacht!“

„Die Wahrheit ist, dass ich vor langer Zeit, als ich in Barcelona war, eine Therapie gemacht habe“, erzählte der 36-jährige Argentinier am Freitag in einem Interview dem argentinischen Nachrichtenportal „Infobae“. Inzwischen gehe er jedoch nicht mehr zu einem Psychologen, sagte der nun bei Inter Miami spielende Fußball-Weltmeister.