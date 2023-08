16-Jähriger stach zu: Niemand griff ein

Es waren verstörende Bilder beim Prozess gegen zwei rumänische Brüder (16, 18) in Wels. Einerseits, weil der Jüngere am helllichten Tag am Bahnhof Vöcklabruck mit einem Butterfly-Messer zustach, aber noch mehr ließen die Reaktionen der Zeugen die Anwesenden kopfschüttelnd zurück.